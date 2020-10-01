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أول تعليق من مايا موسى على تصريحات السيسي بشأن المرأة

السيسي
السيسي
 
الخميس، 01-10-2020 08:20 م أحمد سالم
قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تشعر بفخر كبير لحديث الرئيس السيسي اليوم عن المرأة، حيث تحدث الرئيس السيسي اليوم عن وجود الإرادة السياسية لتمكين المرأة.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": دائما ما كنا نطالب بوجود إرادة سياسية لتمكين المرأة، وهذا يعد أهم خطوة لتمكين المرأة.. واليوم نجد الإدارة السياسية هي التي تتحدث بلسان حال المرأة.

وأردفت: أعجبتني كلمة الرئيس عندما قال إن مصر تتحرك بخطوات ثابتة، وهذا يعني أننا نسير بخطى ثابتة واستراتيجيات واضحة.

وفيما يخص تمكين المرأة، أوضحت، أنه وفقا للأرقام مازال لدينا الكثير من الخطوات والتحركات الاستراتيجية من أجل الوصول إلى الحد الأقصى لتمكين المرأة، ولكن مصر تتحرك بخطوات ثابتة من أجل تمكين ووصول المرأة إلى المناصب.

وتابعت: إذا قارنا بين الأجندة الحالية والأجندة الماضية الخاصة ب2011 سنجد أن هناك بعض الأمور التي طرأت وأثرت على ملف المرأة، ولكننا حاليا نعلم جيدا أن العصر الحالي يشير أن وصول المرأة إلى كل ما تحلم به أصبح جائزا.
 

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