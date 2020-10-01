أول تعليق من مايا موسى على تصريحات السيسي بشأن المرأة

الخميس، 01-10-2020
08:20 م
أحمد سالم
قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تشعر بفخر كبير لحديث الرئيس السيسي
اليوم عن المرأة
، حيث تحدث الرئيس السيسي
اليوم عن وجود الإرادة السياسية لتمكين المرأة
.
وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": دائما ما كنا نطالب بوجود إرادة سياسية لتمكين المرأة
، وهذا يعد أهم خطوة لتمكين المرأة
.. واليوم نجد الإدارة السياسية هي التي تتحدث بلسان حال المرأة
.
وأردفت: أعجبتني كلمة الرئيس عندما قال إن مصر تتحرك بخطوات ثابتة، وهذا يعني أننا نسير بخطى ثابتة واستراتيجيات واضحة.
وفيما يخص تمكين المرأة
، أوضحت، أنه وفقا للأرقام مازال لدينا الكثير من الخطوات والتحركات الاستراتيجية من أجل الوصول إلى الحد الأقصى لتمكين المرأة
، ولكن مصر تتحرك بخطوات ثابتة من أجل تمكين ووصول المرأة
إلى المناصب.
وتابعت: إذا قارنا بين الأجندة الحالية والأجندة الماضية الخاصة ب2011 سنجد أن هناك بعض الأمور التي طرأت وأثرت على ملف المرأة
، ولكننا حاليا نعلم جيدا أن العصر الحالي يشير أن وصول المرأة
إلى كل ما تحلم به أصبح جائزا.