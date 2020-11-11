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نشوى مصطفى تعلن شفائها من كورونا وتعلق: الفضل لوزارة الصحة

الفنانة نشوى مصطفى
نشوى
 
الأربعاء، 11-11-2020 06:11 م أحمد سالم
أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، منذ قليل، عن شفاءها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت نشوى، عبر حسابها على فيسبوك: "لله الحمد والشكر .. لله الحمد والشكر.. لله الحمد والشكر .. من الموت للحياة .. بفضل الله ودعوات حضراتكم والله .. وبفضل وزارة الصحة المصرية والمستشفيات الحكومية، وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومية".

الفنانة نشوى مصطفى، كانت قد صدمت جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم الأربعاء 4 نوفمبر، ثم استنجدت بوزارة الصحة والسكان عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، وأوصت بنقلها بشكل عاجل لمستشفى العجوزة، حيث أقامت هناك 7 أيام.
 

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