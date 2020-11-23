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نقيب الممثلين: فيه واحد عمل زي محمد رمضان وشطبناه .. والوضع تطور وأصبح موقفنا صعبا

محمد رمضان
نقيب الممثين: فيه واحد عمل زي محمد رمضان وشطبناه .. والوضع تطور وأصبح موقفنا صعبا
 
الإثنين، 23-11-2020 07:24 ص المصريون
أكد أشرف زكي - نقيب الممثلين - أن موضوع محمد رمضان تطور بشكل كبير جعل النقابة في وضع صعب.

وقال في مداخلة مع برنامج "الحكاية": حتى أمس كنا نتحدث عن ظهور محمد رمضان في صورة مع شخص إسرائيلي واتصلت به فقال لا أعلم هويته.

وأضاف: الوضع تطور اليوم وأصبح لدنيا مقاطع فيديو ورقص على أغنيات إسرائيلية وغيره.

وتابع: هناك قرار من الاتحاد العام للنقابات بمنع التطبيع وسوف نجتمع وندرس الوضع في ضوء المعطيات الجديدة.

واستدرك: المهندس علي سالم حين أعلن تأييده التطبيع مع إسرائيل تم شطبه من النقابة وبالتالي الوضع مفتوح على كل الاحتمالات.
 

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