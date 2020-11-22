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محمد رمضان يتصل بـ كريم عبد العزيز بعد هجومه عليه ويبلغه برسالة غريبة

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محمد رمضان يتصل بـ كريم عبد العزيز بعد هجومه عليه ويبلغه برسالة غريبة
 
الأحد، 22-11-2020 07:10 ص المصريون
كشف الفنان كريم عبد العزيز عن أزمة كادت تحدث بينه وبين الفنان محمد رمضان قبل فترة.

وقال كريم عبد العزيز في تدوينة قبل فترة: صنف زي ما انت عايز تصنف.. وعندى كلام كتير قوى ومش عاجبني كلام كتير قوى برضه.. بس خلي الناس تفرح وتفرح قوى كمان.. بس اللي بيكمل ويستمر ويقدر يواكب أجيال هو النجم الحقيقى تحية كبيرة جدًا للأستاذ عادل إمام .

وعلق كريم عبد العزيز على هذه الرسالة خلال برنامج "السيرة" قائلا: مكنتش أقصد محمد رمضان بكلامي والمفاجأة إن محمد رمضان هو أول واحد اتصل بيا وقالي طبعا أنت متقصدنيش ومينفعش الصحافة توقع بينا .

وأضاف: أنا كنت أقصد حد تاني مش عايز أقول اسمه .

وكان محمد رمضان تصدر التريند أمس بعد ظهوره مع عدد من مشاهير إسرائيل.
 

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