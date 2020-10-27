أشرف زكي عن استقالته: «هاتوا حد يقدر يحل المشكلة»

الثلاثاء، 27-10-2020
03:29 م
محمد فضل- متابعات
تحدث الفنان ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن الأنباء التي
ترددت عن استقالة
ه، مشيرًا إلى الأسباب التي دفعته إلى التفكير في الاستقالة
،
ومؤكدًا أن الجمعية العمومية القادمة ستكون آخر جمعية له.
وفي تصريح للإعلامي إيلي نخلة في برنامج The Insider بالعربي أوضح أشرف زكي قائلا: "مش عايز
استقيل ولا حاجة، هو الموضوع باختصار إن إحنا عندنا أزمة، نكاد نكون النقابة
الوحيدة اللي أعضائها بيحملوا النقيب مسئولية التشغيل، أنا قولت لهم المشكلة،
إحنا عايشين في ظل متغير، زمان كان عندنا قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة
الإنتاج الإعلامي والعديد، النهادرة الدولة خرجت من الإنتاج".
وتابع نقيب الممثلين
: " قولت لهم أنا مش قادر أحل لكم المشكلة دي بشكل
يرضيكم، فأنا الجمعية العمومية اللي جاية في شهر ديسمبر، تبقى آخر جمعية عمومية
ليا ونشوف حد يقدر يحل المشكلة".