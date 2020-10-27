الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

أشرف زكي عن استقالته: «هاتوا حد يقدر يحل المشكلة»

296936_0
أشرف زكي
 
الثلاثاء، 27-10-2020 03:29 م محمد فضل- متابعات
تحدث الفنان ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن الأنباء التي ترددت عن استقالةه، مشيرًا إلى الأسباب التي دفعته إلى التفكير في الاستقالة، ومؤكدًا أن الجمعية العمومية القادمة ستكون آخر جمعية له.
وفي تصريح للإعلامي إيلي نخلة في برنامج The Insider بالعربي أوضح أشرف زكي قائلا: "مش عايز استقيل ولا حاجة، هو الموضوع باختصار إن إحنا عندنا أزمة، نكاد نكون النقابة الوحيدة اللي أعضائها بيحملوا النقيب ‏مسئولية التشغيل، أنا قولت لهم المشكلة، إحنا عايشين في ظل متغير، زمان كان عندنا قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج ‏الإعلامي والعديد، النهادرة الدولة خرجت من الإنتاج".
وتابع نقيب الممثلين: " قولت لهم أنا مش قادر أحل لكم المشكلة دي بشكل يرضيكم، فأنا الجمعية العمومية اللي جاية في شهر ديسمبر، تبقى آخر جمعية عمومية ليا ونشوف حد يقدر يحل المشكلة".‏
 

إقرأ ايضا

جمس بوند

وفاة جيمس بوند عن عمر 90 عامًا

حمو-بيكا-1-1

عاجل.. حبس حمو بيكا عامين

جثة

وفاة فنان شهير بشكل مفاجئ