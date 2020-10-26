منة شلبي تحاول تقبيل يد يسرا.. شاهد رد فعلها

الإثنين، 26-10-2020
09:13 م
محمد فضل
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع
فيديو ظهرت فيه الفنانة
منة شلبي وهي تحاول تقبيل يد
ّ الفنانة يسرا
، وذلك خلال
لقائهما على هامش فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي المقامة حالياً.
وتظهر يسرا
في الفيديو وهي تبعد يدها بسرعة كي لا تقبلها
شلبي.
يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي،
قد انطلقت مساء الجمعة، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة
عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم، وسط غياب مجموعة كبيرة من النجوم لانشغالهم بأعمالهم
الفنية أو لظروف خاصة مثل منى زكي وأحمد حلمي ونيللي كريم ومحمد رمضان وزينة، وغيرهم
من النجوم.
@dr_m.maher منه شلبي تقبل يد يسرا
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