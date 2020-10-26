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منة شلبي تحاول تقبيل يد يسرا.. شاهد رد فعلها

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منة ويسرا
 
الإثنين، 26-10-2020 09:13 م محمد فضل

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة منة شلبي وهي تحاول تقبيل يدّ الفنانة يسرا، وذلك خلال لقائهما على هامش فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي المقامة حالياً.
وتظهر يسرا في الفيديو وهي تبعد يدها بسرعة كي لا تقبلها شلبي.
يذكر أن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، قد انطلقت مساء الجمعة، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم، وسط غياب مجموعة كبيرة من النجوم لانشغالهم بأعمالهم الفنية أو لظروف خاصة مثل منى زكي وأحمد حلمي ونيللي كريم ومحمد رمضان وزينة، وغيرهم من النجوم.
@dr_m.maher منه شلبي تقبل يد يسرا في حفل أمس في #مهرجان_الجونه_السينمائي د.محمد ماهر استشاري جراحة التجميل، نحت الأنف بدون جروح خارجية و نحت الجسم تحت تأثير البنج الموضعي و شد ترهلات الجسم @dr_m.maher . . . . . . . . #Egypt #Egyptcelebrity #مهرجان_الجونه #مهرجان_الجونه_السينمائي #gff #gff2020 #عمرو_دياب #تامر_حسني #هنا_الزاهد #دنيا_سمير_غانم #انغام #شيرين #اليسا #نانسي_عجرم #احمد_عز #مصر #المغرب #السعوديه #لبنان #حماقي #محمد_رمضان #ايمي_سمير_غانم #امير_كرارة
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