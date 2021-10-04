مسلسل على الحلوة والمرة بجودة فائقة على موقع برستيج

الإثنين، 04-10-2021
12:02 م
إذا كنت تبحث عن أفضل المواقع التي تقدم أشهر
المسلسلات بجودة عالية، فنقدم لك أفضل المواقع العربية التي تحرص على تقديم أفضل
وأشهر المسلسلات وهو موقع برستيج
الموقع الأول الذي يحرص على تقديم العديد من
المسلسلات المصرية والتركية والسورية واللبنانية وغيرها العديد من المسلسلات
الأخرى بجودة فائقة دون وجود أي تشويش في الصورة بالإضافة إلى نقاء الصوت، حيث
يقدم لكل مشاهديه حلقات المسلسلات الحصرية فور نزولها ليكن مشاهد موقع برستيج أول
المشاهدين لمسلسله المفضل بجميع حلقاته حتى انتهائه، ومن أشهر المسلسلات التي
يقدمها الموقع والتي لاقت إعجاب الملايين من محبي المسلسلات مسلسل "ع الحلوة والمرة".
مسلسل ع الحلوة والمرة
يعتبر مسلسل ع الحلوة والمرة من أفضل المسلسلات
التركية التي تم عرضها خلال هذا الموسم، كما أنه من أشهر المسلسلات التي تنتمي إلى
سلسلة مسلسلات "أوبرا الصابون" التي نالت شهرة واسعة في الدول الأمريكية والأوروبية أيضا
وذلك لعرضها على التلفزيون في زمن الثمانينيات، وكادت أن تختفي هذه النوعية من
المسلسلات وقد يطلق مصطلح مسلسلات أوبرا الصابون على المسلسلات الميلودرامي
الطويلة،
كما يعد مسلسل ع الحلوة
والمرة من أكثر مسلسلات عربية
التي نالت ملايين من نسبة المشاهدة حيث أنه حقق
نجاح ليس له مثيل وذلك لأنه يحتوي على مشاهد درامية تتميز بتسويقها للمشاهدين
بالإضافة إلى كثرة الأشخاص الأبطال الذين يعتبروا من أفضل وأشهر الممثلين على
الإطلاق، كما أن المسلسل من إخراج فكرت قاضي تركي الذي حرص على تصوير العديد من
مشاهد المسلسل داخل أفضل الأماكن في تركيا.
ولمشاهدة مسلسل ع الحلوة والمرة الحلقة 28
الثامنة والعشرون HD
أحداث مسلسل ع الحلوة والمرة
مسلسل ع
الحلوة والمرة يعد من المسلسلات التي تجسد نوع جديد من الميلودرامي الصابوني، حيث
أن يعمل جمع بين كلاً من الرومانسية والكوميديا المضحكة، لذلك يقبل على مشاهدته
العديد من الأفراد للهروب من واقع الحياة وهمومها.
ويدور مسلسل ع الحلوة والمرة حول العديد من الأحداث
المثيرة للأهتمام التي تحدث في بيروت، ولكن ليس بيروت المعروفة لدينا، أو بمعني
أخر تجري الأحداث في جانب لا نراه من بيروت، وقد تدور أحداث مشاهد المسلسل حول بعض
الأشخاص الذين يعيشون في بيروت ولكن أصولهم تعود إلى الأصول السورية، ولكنهم يقعون
في قوقعة عالم خيالي داخل بيروت ليصبح المسلسل يعتمد كثيراً على الفانتازيا ليحقق
بذلك الخيالات والأحلام التي يرغب بها المشاهدين، وتميل أكثر أحداثه حول السيدات
ربات البيوت والسيدات المراهقات العاملات الذين يمثلون الطبقة الفقيرة والمتوسطة
من المجتمع وذلك لأجل توفير احتياجاتهم من متطلبات الحياة.
كما تدور حلقات المسلسل حول قصة فتاة تدعى فرح وهو الدور الذي تقوم به الممثلة سورية الجنسية "دانا مارديني" والتي تقع في حب
رايان القائم بدوره الفنان لبناني الجنسية "نيكولا معوض" بأيام الجامعة، ولكن
يفاجئها بهجرته من البلاد في يوم زفافهم دون أن يعلمها، وبعد مرور فترة طويلة من
الزمن والتي تصل إلى خمس سنوات يعود مجدداً للبلاد، وبالصدفة تطلب رئيسة العمل
لفرح وهي كارمن لبس أن تعمل على تجهيز بعض التجهيزات من أجل حفل زفاف بنتها، الذي
كان يعيش خارج البلاد لفترة ليتضح لفرح أن رايان هو العريس.
لتتوالى الأحداث خلال حلقات المسلسل ليتضح أن السبب
الحقيقي لهجرة ريان من البلاد وعدم الزواج من فرح هو عدم قبول أمه لهذا الزواج حيث
أنها ترى أن فرح غير مناسبة لأبنها بناءاً على الفارق الطبقي بين الأسرتين، لأن
أمه تهتم كثيراً بهذه المظاهر الخارجية وتسبب له الكثير من الهوس في تركيبتها
النفسية.
وبعد لقاء فرح برايان الذي دمر حياتها بهجرته يوم
زفافهم تتعامل معه طيلة الوقت بشكل سيئ ليدخلا هما الأثنين في لعبة القط والفأر
والعديد من المواقف المضحكة والمثيرة، كل ذلك دون أن يخبرها بالسبب الحقيقي الذي
جعله يقوم بذلك.
كما أن مسلسل ع الحلوة والمرة يتميز بأنه يضم
مجموعة هائلة من الممثلين المشهورين الذين يتسمون بالأناقة والمظهر وخفة الدم
بالإضافة إلى الأماكن الرائعة التي تم فيها تصوير العديد من المشاهد بجانب
الموسيقى الهادئة، ويتكون المسلسل على 60 حلقة متتالية و يذاع
على بعض القنوات.
وأخيراً لكي تتمكن من
مشاهدة أحدث الحلقات من مسلسل ع الحلوة والمرة كل ما عليك هو زيارة موقع برستيج
لتختار المسلسل من الصفحة الرئيسية وتقوم بتدوين أسمه ليظهر لك جميع الحلقات
السابقة والحديث لتختار الحلقة التي ترغب في مشاهدتها بصورة جيدة.