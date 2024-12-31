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هواتف لن تتمكن من استخدام "واتس آب" مع بداية 2025

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الثلاثاء، 31-12-2024 11:31 ص

 

مع بداية العام الجديد، سيواجه مستخدمو بعض الهواتف الذكية القديمة مشكلة في تشغيل "واتس آب، حيث أن أجهزة معينة لن تتمكن من تشغيل التطبيق بعد 1 يناير 2025.

 

وسيؤثر التغيير على العديد من الهواتف الذكية التي تم الحفاظ عليها في حالة صالحة للعمل لأكثر من 10 سنوات، بما في ذلك بعض طرازات "أندرويد" و"آيفون" القديمة، ما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذا القرار على المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الأجهزة".

 

وسيتوقف "واتس آب" عن دعم نظام التشغيل KitKat من "أندرويد" بالإضافة إلى أي إصدار أقدم، مع بداية يناير.

 

وما يزال بإمكان بعض المستخدمين الذين تعمل أجهزتهم على نظام KitKat استخدام "واتس آب" بشرط أن تكون أجهزتهم قابلة للتحديث إلى نظام تشغيل أحدث.

 

ومع ذلك، هناك عدد من الهواتف القديمة التي لم تعد تحصل على تحديثات رسمية من مصنعيها، وهذا يعني أنه لا يمكن تحديثها إلى إصدار أحدث من نظام التشغيل إلا إذا قام المستخدم بمحاولات معينة للتعديل الذاتي (DIY tinkering)، وهو ما قد يعرض الجهاز لخطر "التعطل التام" (bricking)، ما يجعله غير قابل للاستخدام.

 

قائمة هواتف أندرويد المتأثرة بالتغيير اعتبارا من 1 يناير:

 

سامسونغ: Galaxy S3، Galaxy Note 2، Galaxy Ace 3، Galaxy S4 Mini

 

موتورولا: Moto G (1st Gen)، Razr HD، Moto E 2014

 

إتش تي سي: One X، One X+، Desire 500، Desire 601

 

إل جي: Optimus G، Nexus 4، G2 Mini

 

سوني: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

 

وتقول شركة "ميتا"، المالكة لـ"واتس آب"، إن التغييرات جزء من التحديثات المنتظمة لضمان بقاء التطبيق آمنا وعمليا أثناء العمل مع الهواتف الأحدث.

 

وفي وقت لاحق من عام 2025، سيتوقف دعم "واتس آب" لأجهزة "آيفون" من نفس العمر.

وابتداء من 5 مايو، سيتوقف التطبيق عن العمل على إصدارات iOS الأقدم من 15.1.

 

وفي حين يمكن لبعض مستخدمي "آيفون" الذين يستخدمون أنظمة iOS الأقدم تحديث هواتفهم ببساطة، فإن بعض الهواتف التي ما تزال قيد الاستخدام لا يمكن تحديثها إلا إلى iOS 12.5.7.

 

والهواتف في هذه الفئة التي ما تزال قادرة على استخدام "واتس آب" الآن، ولكنها لن تتمكن من ذلك اعتبارا من 5 مايو، هي iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus.

 

وتؤثر هذه التغييرات على كل من تطبيق "واتس آب" العادي و"واتس آب بيزنس"، الذي له نفس متطلبات نظام التشغيل.

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