مع بداية السنة الجديدة.. وقف تطبيق واتساب على 20 هاتفًا

يواصل تطبيق واتساب، المملوك لشركة Meta، تطوير ميزاته وإصدار تحديثات جديدة لضمان تجربة أكثر أمانًا وفعالية.

ومع بداية عام 2025، يتوقف التطبيق عن دعم أكثر من 20 هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام أندرويد، وهي خطوة تركز على الأجهزة التي تعمل بإصدارات قديمة مثل أندرويد 4.4 كيت كات أو ما هو أقدم.

لماذا هذا القرار؟

وفقًا لتقرير من HDblog، تسعى Meta إلى التخلص التدريجي من الأجهزة القديمة التي لم تعد قادرة على التكيف مع تحديثات التطبيق وميزاته الجديدة. معظم الهواتف المتأثرة تجاوز عمرها عشر سنوات، مما يجعلها غير متوافقة مع أحدث معايير البرامج.

الأجهزة التي ستفقد دعم واتساب

تشمل القائمة هواتف من علامات تجارية توقفت عن تصنيع الهواتف الذكية منذ سنوات، مثل HTC وLG. إليك القائمة الكاملة للأجهزة المتأثرة:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola

Moto G (الجيل الأول)

Motorola Razr HD

Moto E 2014

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

ما الذي يجب عليك فعله؟

إذا كنت تمتلك أحد هذه الهواتف، فلا داعي للقلق على الفور. واتساب يوصي باتباع الخطوات التالية لحفظ محادثاتك:

افتح تطبيق واتساب.

انتقل إلى الإعدادات.

اختر الدردشات.

اضغط على النسخ الاحتياطي للدردشات.

اتبع التعليمات لحفظ محادثاتك في حسابك على Google Drive.

الوقت للترقية

إذا كان هاتفك ضمن القائمة، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في الترقية إلى جهاز جديد. الهواتف الحديثة ليست فقط أكثر توافقًا مع التطبيقات، لكنها أيضًا توفر ميزات أمان أفضل وأداءً أسرع.

أما إذا كان هاتفك حديثًا نسبيًا، فلا داعي للقلق. سيستمر واتساب في العمل كالمعتاد، مما يضمن لك تجربة سلسة مع كل تحديث جديد.