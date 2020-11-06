لهذا السبب يجب غلق غطاء المرحاض

الجمعة، 06-11-2020
12:44 م
متابعات- أمينة عبد العال
استخدمت
احدي شركات المواد الكيميائية كاميرات متخصصة عالية السرعة لالتقاط جزئيات الهباء الجوي
المنبعثة في الهواء عن طريق المياه المتساقطة من المرحاض
عند إطلاق الماء في المرحاض
والغطاء ما يزال مرفوعا ووجدت مفاجئة .
وبالتزامن
مع دراسة أجريت في يوليو أشارت إلي أن جزيئات
فيروس كورونا
قد تنتشر في سحابة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أقدام بواسطة تدفق واحد، فقد
وجد أنه من الممكن أن ينتشر الفيروس من خلال انطلاق ماء المرحاض
.
و
أفادت الدراسة أن بعض الجزيئات التي ينتجها الماء المتدفق في المرحاض
، قادرة على الوصول
إلى الجهاز التنفسي السفلي، ما قد يؤدي إلى الإصابة ، وإذا لمس الشخص سطحا ملوثا بمياه
المرحاض
، فيمكن أن يصاب بعد ذلك عندما يلمس الأنف أو الفم ،ووجدت الأبحاث السابقة أن الفيروس المسبب لـ
"كوفيد-19"، يمكن أن ينتقل عبر جزيئات البراز.
و
أشارت دراسة التي نشرت في يونيو إلي أن جزيئات الفيروس في براز مرضى "كوفيد-19"
بعد نحو 5 أسابيع من نتيجة اختبار المرضى سلبية.
و
في سياق متصل حذر الباحثون من أن هذه الجسيمات ما تزال قابلة للحياة، ويمكن أن تتسبب
بانتقال الفيروس التاجي عن طريق الفم والبراز ، وعلى الرغم من ذلك، فإن عامة الناس
أقل وعيا بمسار الانتقال المحتمل هذا، مقارنة بالطرق الأخرى للعدوى.