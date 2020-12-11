الجمعة، 11-12-2020
02:46 م
متابعات- أمينة عبد العال
لأول مرة في تاريخ جوائز نوبل
يتم توزيعها هذا العام 2020 في منازل
الفائزين .
و عزفت الفرقة الموسيقية فواصل موسيقي كلاسيكية في قاعة شبه خالية بعيدة
آلاف الكيلومترات عن الفائزين ، حيث بث التلفزيون السويدي حفل تسليم الجوائز من
قاعة بمجلس مدينة ستوكهولم ، كانت تكتظ دائما بالحضور تكريما للفائزين ، حسبما
نشرت " رويترز " .
و قال الملك كارل جوستاف الذي كان يسلم الجوائز بنفسه في بيان من القصر
الملكي " في الحقيقة هذا حفل مختلف لتوزيع جوائز نوبل
" .
وتسلم مايكل هوتون جائزة نوبل
في حديقته في كاليفورنيا ، و تقاسمها في الطب
مع هارفي ألتر و تشارلز رايس ، لإنجازهم في علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي
" فيروس سي " .
كما تسلمها لويز جلوك الفائزة بجائزة نوبل
في الأدب فتسلمت جائزتها في فناء
منزلها في بوسطن وهي ترتدي معطف من جلد الماعز .
جدير بالذكر أن بعض الفائزين ارتدوا كمامات لدي تسلمهم الميداليات و
الشهادات التقديرية إلي جانب الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها 1.18 مليون دولار
أمريكي لكل فائز والتي أوصها بمنحها ألفريد نوبل
رجل الأعمال السويدي الذي اخترع
الديناميت .