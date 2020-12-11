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لأول مرة .. جائزة نوبل.. " دليفرى "

مايكل هوتون
مايكل هوتون
 
الجمعة، 11-12-2020 02:46 م متابعات- أمينة عبد العال
لأول مرة في تاريخ جوائز نوبل يتم توزيعها هذا العام 2020 في منازل الفائزين .
و عزفت الفرقة الموسيقية فواصل موسيقي كلاسيكية في قاعة شبه خالية بعيدة آلاف الكيلومترات عن الفائزين ، حيث بث التلفزيون السويدي حفل تسليم الجوائز من قاعة بمجلس مدينة ستوكهولم ، كانت تكتظ دائما بالحضور تكريما للفائزين ، حسبما نشرت " رويترز " .
و قال الملك كارل جوستاف الذي كان يسلم الجوائز بنفسه في بيان من القصر الملكي " في الحقيقة هذا حفل مختلف لتوزيع جوائز نوبل " .
وتسلم مايكل هوتون جائزة نوبل في حديقته في كاليفورنيا ، و تقاسمها في الطب مع هارفي ألتر و تشارلز رايس ، لإنجازهم في علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي " فيروس سي "  .
كما تسلمها لويز جلوك الفائزة بجائزة نوبل في الأدب فتسلمت جائزتها في فناء منزلها في بوسطن وهي ترتدي معطف من جلد الماعز .
جدير بالذكر أن بعض الفائزين ارتدوا كمامات لدي تسلمهم الميداليات و الشهادات التقديرية إلي جانب الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها 1.18 مليون دولار أمريكي لكل فائز والتي أوصها بمنحها ألفريد نوبل رجل الأعمال السويدي الذي اخترع الديناميت .
 

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