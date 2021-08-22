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فيفي عبده تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب عمرو دياب

فيفي عبده
فيفي عبده
Native
الأحد، 22-08-2021 09:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة فيفي عبده ضجة علي مواقع التواصل بعد نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص في حفل الفنان عمرو دياب بالساحل الشمالي .
ويظهر مقطع الفيديو الفنانة فيفي عبده و الإعلامية بوسي شلبي وهم يرقصان ويغنيان علي أغنية للفنان عمرو دياب أثناء حضورهما حفل خاص له، وكانت فيفي عبده ترقص بطريقة لافتة للأنظار .
جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده تماثل مؤخرا للشفاء بعد أزمة صحية صعبة عانت منها وكانت نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة :" "لا بقي يا نعيش عيشة فل لنموت إحنا الكل"
 

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