فيفي عبده تثير ضجة علي مواقع التواصل بسبب عمرو دياب

الأحد، 22-08-2021
09:08 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة فيفي عبده
ضجة علي مواقع التواصل بعد نشر مقطع فيديو لها وهي
ترقص في حفل الفنان عمرو دياب
بالساحل
الشمالي .
ويظهر مقطع الفيديو الفنانة فيفي عبده
و الإعلامية بوسي شلبي
وهم يرقصان
ويغنيان علي أغنية للفنان عمرو دياب
أثناء حضورهما حفل خاص له، وكانت فيفي عبده
ترقص بطريقة لافتة للأنظار .
جدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده
تماثل مؤخرا للشفاء بعد أزمة صحية صعبة
عانت منها وكانت نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة :" "لا بقي يا
نعيش عيشة فل لنموت إحنا الكل"