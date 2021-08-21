وصلة رقص محمد رمضان وبلقيس تشعل الجدل عبر السوشيال ميديا

السبت، 21-08-2021
09:16 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثار مقطع فيديو يظهر الفنان محمد رمضان
و الفنانة بلقيس
وهما يرقصان ضجة
علي مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر مقطع الفيديو الفنان محمد رمضان
وهو يرقص مع الفنانة اليمنية بلقيس
فتحي علي أغنية " ثابت
" في الساحل
الشمالي ، إلي جانب التقاطهم بعض
الصور معا.
كما يظهر مقطع الفيديو محمد رمضان
وهو يعلم بلقيس
بعض الحركات الراقصة وسط
تفاعل من بلقيس
مما أثار الجدل من جمهورهما .
و علق المتابعين أن هذا المقطع قد يكون دعاية لعمل فني يجمع الفنانين معا،
وليس لقاء عابر.