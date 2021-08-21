الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 09:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

"تبرعك حياة لغيرك".. شعار حملة التضامن للتوعية بالتبرع بالدم

سمية الخشاب: لابد من حصول الزوجين على رخصة للإنجاب

مفاجأة.. الأهلي يوافق على رحيل محمد الشناوي لهذا النادي

«العباية انفتحت».. فتاة رقصة العرضة تكشف كواليس ما حدث

في عيد ميلاده الـ36.. صورة نادرة من طفولة الأمير محمد بن سلمان تتصدر الترند

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

ميدو: الأهلي قادم .. وعلى الجميع الحذر من هذا الثنائي

ADS
 

وصلة رقص محمد رمضان وبلقيس تشعل الجدل عبر السوشيال ميديا

محمد رمضان وبلقيس
محمد رمضان وبلقيس
Native
السبت، 21-08-2021 09:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثار مقطع فيديو يظهر الفنان محمد رمضان و الفنانة بلقيس وهما يرقصان ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر مقطع الفيديو الفنان محمد رمضان وهو يرقص مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي علي أغنية " ثابت " في الساحل الشمالي ، إلي جانب التقاطهم بعض الصور معا.
كما يظهر مقطع الفيديو محمد رمضان وهو يعلم بلقيس بعض الحركات الراقصة وسط تفاعل من بلقيس مما أثار الجدل من جمهورهما .
و علق المتابعين أن هذا المقطع قد يكون دعاية لعمل فني يجمع الفنانين معا، وليس لقاء عابر.
 

إقرأ ايضا

شيرين

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

وزير السياحة

العناني يعلن اعتماد الوزراء قرارات جديدة بخصوص الرسوم والوقود للمطارات

أخبار متعلقة

محمد رمضان

محمد رمضان يثير ضجة جديدة علي مواقع التواصل بصورته مع والدته

رانيا يوسف

رانيا يوسف تثير ضجة في حفل روبي بالساحل الشمالي

معرض ديارنا

وزيرة التضامن تزيد ساعات العمل اليومية بـ"ديارنا مارينا" من ٤ عصرا إلى ٤ فجرا