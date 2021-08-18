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انتقادات عنيفة لـ" ليلي زاهر" بسبب صورتها مع عمرو دياب

عمرو دياب و ليلي زاهر
عمرو دياب و ليلي زاهر
Native
الأربعاء، 18-08-2021 08:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
أثارت صور ليلي أحمد زاهر، التي نشرتها علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، ثورة من الانتقادات العنيفة من متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي .
و سبب الضجة التي أثارتها الصور التي نشرتها من حفل الفنان  عمرو دياب، هو مرور أيام قليلة علي وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، خاصة أن متابعيها قارنوا بين صورها في جنازة دلال عبد العزيز وكانت فيها في حالة انهيار وصورها مع الهضبة .
جدير بالذكر أن ليلي ابنة الفنان أحمد زاهر حذفت عبارات التعليق و أغلقت خاصية التعليق علي الصور .  
 

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