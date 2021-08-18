الأربعاء، 18-08-2021
08:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت صور ليلي أحمد زاهر
، التي نشرتها علي صفحاتها الرسمية علي مواقع
التواصل الاجتماعي، ثورة من الانتقادات العنيفة من متابعيها علي مواقع التواصل
الاجتماعي .
و سبب الضجة التي أثارتها الصور التي نشرتها من حفل الفنان عمرو دياب
، هو مرور أيام قليلة علي وفاة الفنانة
الراحلة دلال عبد العزيز
، خاصة أن متابعيها قارنوا بين صورها في جنازة دلال عبد
العزيز وكانت فيها في حالة انهيار وصورها مع الهضبة .
جدير بالذكر أن ليلي ابنة الفنان أحمد زاهر
حذفت عبارات التعليق و أغلقت
خاصية التعليق علي الصور .