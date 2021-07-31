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نظرًا للإقبال الكثيف من المواطنين

وزيرة التضامن تزيد ساعات العمل اليومية بـ"ديارنا مارينا" من ٤ عصرا إلى ٤ فجرا

معرض ديارنا
معرض ديارنا
Native
السبت، 31-07-2021 09:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
قررت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج  زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض"ديارنا" مارينا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين الجديدة، ليفتح أبوابه للجمهور بداية من الرابعة عصرًا بدلا من ٦ مساء ويستمر حتى الرابعة فجرًا ، وذلك نظرًا للإقبال الكثيف الذي يشهده المعرض منذ انطلاقه في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.
ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الرابع والعشرين من أغسطس المقبل 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ثلاثة آلاف منتج، وسيتم تقسيمهم على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم الواحدة ٨٠ عارضًا، وذلك حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
وتتضمن المعروضات المشاركة  في معرض "ديارنا" مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.
 

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