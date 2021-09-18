السبت، 18-09-2021
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة فيفي عبده
ضجة جديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب
تصريحاتها عن الفنانة الراحلة تحية كاريوكا
والفنانة الراحلة سامية جمال
.
وقالت فيفي في تصريحات صحفية، عبده بأن الراقصتين
الراحلتين تحية كاريوكا
وسامية جمال
أصحاب الفضل عليها في مجال عملها، لفاتة إلي
أنها تعلمت منهما أعمال الخير والتواضع، قائلة: "الاتنين علموني أبقى ذكية وأخلي
بالي من حياتي، وأنا من زمان جدا بفكر في آخرتي هعمل فيها إيه، واتعلمت منهم إزاي أخاف
وأعمل حساب ربنا، الناس دي عظماء".
وأشارت فيفي إلي أنها تزوجت من 5 أشخاص، وآخر زيجة لها استمرت
حتى الآن 25 عاما وهو شخص أردني وتنعم علاقتهما بالتفاهم والاحترام.