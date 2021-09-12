فيفي عبده تثير ضجة علي مواقع التواصل بعد رقصها بالـ«بشكير»

الأحد، 12-09-2021
08:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة فيفي عبده
ضجة علي مواقع التواصل
الاجتماعي بعد نشرها صورة
لها وهي ترقص بالمنشفة
"البشكير" .
و تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الفنانة فيفي عبده
بخدش الحياء العام، وقال في بلاغه :" "ظهر عبر
مواقع التواصل
الاجتماعي، وبالتحديد إنستجرام، مقطع فديو للراقصة فيفي عبده
، تبين أنها
نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص وهي ترتدي فوطة حمام -بشكير-، ما أثار غضب
رواد مواقع التواصل
الاجتماعي، حيث إن المقطع يتنافى مع الآداب العامة ويخالف مبادئ
وقيم المجتمع المصري".
وأضاف في بلاغه : "ويُعد ما قدمته جريمة طبقا لقانون
جرائم تقنية المعلومات حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ
أو القيم الأسرية، وكذلك نص المادة 26، وطالب بفحص البلاغ المقدم منه، وإحالتها للتحقيق
وتقديمها للمحاكمة ".
جدير بالذكر أن عقوبة خدش الحياء العام هي الحبس من 6 أشهر إلي 3 سنوات .
شاهد الصورة..