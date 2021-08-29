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رسالة حزينة توجهها إيمي سمير غانم لوالدتها

دلال عبد العزيز و ايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز و ايمي سمير غانم
Native
الأحد، 29-08-2021 09:19 ص متابعات- أمينة عبد العال

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة حزينة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز .
وكانت إيمي سميرغانم قد نشرت علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور " انستجرام " صورة لوالدتها الفنانة الراحلة وعلقت عليها قائلة : حبك يا مامي و بتعذب منغيرك، الحمدلله علي كل شئ ، ربنا يرحمك يارب ".
و تفاعل مع كلماتها عدد كبير من نجوم الفن بينهم الفنانة إسعاد يونس والتي علقت بكلمات: "قلبي عندك و معاكي يا بنتي انتي و دنيا، الله يطبطب علي قلوبكم و يصبركم و يصبرنا و يلهمنا الصبر و القبول"، وعلقت رانيا محمود ياسين وكتبت: "ياحبيتي قلبي عندك الله يقويكم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته أما فيفي عبده فشاركت إيمي سمير غانم بكلمات: "ربنا يرحمهم ويصبركم علي فراقهم"،.
 

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