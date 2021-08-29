رسالة حزينة توجهها إيمي سمير غانم لوالدتها

الأحد، 29-08-2021
09:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
وجهت الفنانة إيمي
سمير غانم رسالة حزينة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز
.
وكانت إيمي سميرغانم
قد نشرت علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور " انستجرام " صورة
لوالدتها الفنانة الراحلة وعلقت عليها قائلة : حبك يا مامي و بتعذب منغيرك، الحمدلله علي
كل شئ ، ربنا يرحمك يارب ".
و
تفاعل مع كلماتها عدد كبير من نجوم الفن بينهم الفنانة إسعاد يونس والتي علقت بكلمات:
"قلبي عندك و معاكي يا بنتي انتي و دنيا، الله يطبطب علي قلوبكم و يصبركم و يصبرنا
و يلهمنا الصبر و القبول"، وعلقت رانيا محمود ياسين وكتبت: "ياحبيتي قلبي
عندك الله يقويكم ويرحمها ويسكنها فسيح جناته أما فيفي عبده
فشاركت إيمي سمير غانم
بكلمات: "ربنا يرحمهم ويصبركم علي فراقهم"،.