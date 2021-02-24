الأربعاء، 24-02-2021
01:17 م
فتحي مجدي
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والد طفلة رضيعة، مقطع فيديو مثيرًا للجدل على تطبيق "تيك توك
"، يوثق اللحظة
التي يدعي فيها أن "شبح
ًا" يقوم بسحب ابنته تحت السرير.
ويظهر
المقطع الذي التقطته لقطات كاميرا داخل غرفة نوم الطفلة، الفتاة الصغيرة مستلقية في
نهاية السرير، وهي تتسلى بألعابها، لكن شيئًا غريبًا يحدث، حيث يمكن رؤيتها تنزل من
السرير، وتمشي إلى النهاية حيث توجد الوسادة تحتها، قبل أن تصاب فجأة بالذعر، وتبدأ
في البكاء، وهي تنادي: "مومياء،" عندما تختفي ساقاها عن الأنظار.
ومنذ
نشره، شوهد المقطع المعنون: "ابنتي تُسحب تحت السرير... تعتقد الزوجة أنها زحفت
لكنها جذبت بشيء ما"، ما يقرب من 8 ملايين مرة على منصة التواصل الاجتماعي، حيث
تلقى 725000 إعجاب و26000 تعليق من متابعين يقولون إنه يبدو أنها جذبت من قبل
"شيء ما"، وفق صحيفة "ديلي ستار".
قال
أحدهم: "ليس هناك من طريقة كانت خائفة وتبكي يا أمي وظلت تزحف طواعية هناك".
وقال آخر: "ها ها ها". وعلق ثالث: "يا إلهي هل هي بخير؟، ألا تسمع زوجتك
صوتها؟ إنها خائفة وتصرخ على والدتها. سقط قلبي".
بينما
كتب آخر مازحًا: "كنت سأذهب. فقط أعط مفاتيح المنزل للشبح
وانطلق!"، لكن
شخصًا واحدًا لم يقتنع، وكتب: "من الواضح أن الطفلة تسلقا هناك بحثًا عن لعبة.
ثم بكت لأنها لم تتمكن من معرفة كيفية الخروج .... الفطرة السليمة".
https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/dad-captures-horrifying-footage-toddler-23550919?fbclid=IwAR18yS8IuYhW1GyaCfYDHU7Qys-bkTUs7iQ0_6xNRLrAaNeSxs-UYOv13sU