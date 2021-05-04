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فنانة شهيرة ردًا على صورها العارية: «فخورة لو اعتبرتوني عاهرة»

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​بيلي إيليش
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الثلاثاء، 04-05-2021 02:18 م

ردّت النجمة العالمية بيلي إيليش على الأشخاص الذين ينتقدوها بسبب كشفها جسدها، قائلة لهم: "اذا كنت تعتبرني عاهرة فأنا فخورة. أنا وكل الفتيات. لنقلب الأمر عليهم"، وقد شكّل ردّها جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر كانت نشرت النجمة العالمية بيلي إيليش مجموعة صور ظهرت فيها على غلافة مجلة "vogue" البريطانية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعمدت بالصور إلى الظهور بإطلالتات مختلفة بملابس داخلية، ما عرضها للكثير من الإنتقادات من متابعيها بما يتعلق بإظهار جسدها.
 

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