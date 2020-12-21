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عضو لجنة مكافحة كورونا: فحصنا المرضى وأقاربهم ولاحظنا هذه المفاجأة

كورونا
عضو لجنة مكافحة كورونا: فحصنا المرضى وأقاربهم ولاحظنا هذه المفاجأة
 
الإثنين، 21-12-2020 07:16 ص أحمد عادل شعبان
فجر الدكتور محمد النادي - عضو لجنة مكافحة كورونا - مفاجأة كبيرة مؤكدًا أن السلالة الجديدة من مرض كورونا المكتشف حديثا في بريطانيا انتقلت بشكل عشوائي إلى العديد من الدول.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة": لو قمنا بدراسة جينية لسلالات كورونا المكتشفة سنجد أنها موجودة في مصر بالفعل وقلنا هذا منذ فترة إن المرض أصبح أكثر سرعة في الانتشار وليس أكثر قوة في العدوى وارتفاع الوفيات نتيجة زيادة الانتشار مما يجعل نسبة الوفيات متناسبة مع معدل الانتشار وليس لأن المرض أكثر ضراوة.

وأردف: فحصنا المرضى وأقاربهم وأعتقد وسرعة الانتشار ولاحظنا أنه ربما تكون السلالة الجديدة المكتشفة موجودة في مصر وهذا قيد الملاحظة ولسة معملناش دراسة.
 

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