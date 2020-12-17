محمد رشاد يهدد طليقته مي حلمي بكشف المستور بعد إعلانها السبب الحقيقي لطلاقهما

الخميس، 17-12-2020
07:38 ص
خلود عادل
دخلت إعلامية رياضية شهيرة في حالة من التراشق اللفظي مع طليقها الفنان بعد شهور من إعلان الطلاق.
وقالت الإعلامية مي حلمي
: أنا مذيعة من خمس سنين لكن من سنتين بدأت حياتي تبقى مشاع من وقت ما اتلغى حفل زفافي (تقصد من المطرب محمد رشاد
) وعمري ما اتكلمت أو قولت أسباب.
وأضافت: الطلاق تجربة صعبة على أي ست ، وميعرفوش أنا اطلقت ليه؟ .. عشان الغدر والخيانة من أقرب الناس ليك.
هذه التصريحات لم تفت على طليقها الفنان محمد رشاد
الذي خرج في فيديو وعلق قائلا: مكنتش عاوز أحكي ولا أتكلم وساكت لأن دا اللي اتربيت عليه لكن أنا مش وحش ومش بمثل ومش عايز أتكلم لأن الله حليم ستار.