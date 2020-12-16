ظهرت بالنقاب .. والدة فنان شهير: متمناش إنه يموت مطرب لأن الأغاني حرام

كشفت السيدة منى عباس - والدة مطرب مصري شهير - عن رأيها فيما يقدمه من أعمال فنية.



وقالت منى عباس - والدة مطرب المهرجانات عمر كمال - في تصريحات صحفية: لا أستمع للأغاني منذ سنوات طويلة وعلمت أنها حرام ، وأكتفي بحضور الدروس في المسجد.



وأضافت: لا أستمع للمهرجانات أو للأغاني عموما حتى لو كان عمر ابني هو المغني.



وتابعت: كنت أتمنى لو نجح عمر ابني في أي مجال آخر ، مثل أن يصبح مهندسا لكن على أي حال أتمنى من الله أن يتوب عليه فلا أحد يتمنى يموت وهو مطرب "حسب الوطن".



واستدركت: أرفض تماما زواجه من الوسط الفني.

