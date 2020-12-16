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ظهرت بالنقاب .. والدة فنان شهير: متمناش إنه يموت مطرب لأن الأغاني حرام

منى عباس
ظهرت بالنقاب .. والدة فنان شهير: متمناش إنه يموت مطرب لأن الأغاني حرام
 
الأربعاء، 16-12-2020 08:25 ص المصريون

كشفت السيدة منى عباس - والدة مطرب مصري شهير - عن رأيها فيما يقدمه من أعمال فنية.

وقالت منى عباس - والدة مطرب المهرجانات عمر كمال - في تصريحات صحفية: لا أستمع للأغاني منذ سنوات طويلة وعلمت أنها حرام ، وأكتفي بحضور الدروس في المسجد.

وأضافت: لا أستمع للمهرجانات أو للأغاني عموما حتى لو كان عمر ابني هو المغني.

وتابعت: كنت أتمنى لو نجح عمر ابني في أي مجال آخر ، مثل أن يصبح مهندسا لكن على أي حال أتمنى من الله أن يتوب عليه فلا أحد يتمنى يموت وهو مطرب "حسب الوطن".

واستدركت: أرفض تماما زواجه من الوسط الفني.


 

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