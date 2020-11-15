ظهور عيب خطير في «آيفون 12 ميني» الجديد

الأحد، 15-11-2020
06:35 م
محمد فضل
كشف موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، عن ظهور
عيب فني خطير
في هواتف “آيفون 12 ميني” الجديدة.
ونقل الموقع في تقرير له عن عدد من أصحاب الهواتف، تأكيدهم
أن الشاشة اللمسية لا تستجيب جزئيًا عند تفعيل شاشة القفل.
وأضاف المستخدمون: أنه حتى مع التمرير السريع لإلغاء القفل
باستخدام الإبهام، يحتاج المستخدمون إلى الأصابع الأخرى لفتح قفل هاتف “آيفون 12 ميني”.
ولم تعلق “أبل” على الشكاوى التي يبدو أنها ليست مجرد حادثة
فردية، بل منتشرة لدى عدد كبير من مستخدمي هواتف “آيفون 12 ميني” الجديد.