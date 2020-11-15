الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 19:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ظهور عيب خطير في «آيفون 12 ميني» الجديد

أول فيديو لـ"صلاح" من غرفة العزل.. شاهد كيف سخر منه هذا اللاعب

نزيف وتراجع لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

تزامنًا مع اشتداد الصراع.. مذبحة مروعة في إثيوبيا

وفاة الفنان علي عوض متأثرًا بكورونا

تحذير عاجل من «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

رد قوي من «آل الشيخ» على تركي الحمد بشأن « صحيح البخاري»

بالفيديو.. سفن عسكرية مصرية تمر في قلب تركيا

أمير الكويت يوجه رسالة هامة لـ"السيسي"

أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم.. ابتعد عنها

ADS
 

ظهور عيب خطير في «آيفون 12 ميني» الجديد

ايفون-12-800x549
آيفون
 
الأحد، 15-11-2020 06:35 م محمد فضل

كشف موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، عن ظهور عيب فني خطير في هواتف “آيفون 12 ميني” الجديدة.
ونقل الموقع في تقرير له عن عدد من أصحاب الهواتف، تأكيدهم أن الشاشة اللمسية لا تستجيب جزئيًا عند تفعيل شاشة القفل.
وأضاف المستخدمون: أنه حتى مع التمرير السريع لإلغاء القفل باستخدام الإبهام، يحتاج المستخدمون إلى الأصابع الأخرى لفتح قفل هاتف “آيفون 12 ميني”.
ولم تعلق “أبل” على الشكاوى التي يبدو أنها ليست مجرد حادثة فردية، بل منتشرة لدى عدد كبير من مستخدمي هواتف “آيفون 12 ميني” الجديد.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

T1535364481418f40c181dcc44570516aac5dc44653image.jpg&w=360&h=202&q=95&img

قصة الفنانة المسيحية التي هددت بالانتحار للزواج من «الشعراوي»

مقبرة عمرها 2241 عام

الكشف عن 38 مقبرة عمرها 2241 عام

أخبار متعلقة

ارشيفية

503 مليون دولار غرامة " أبل" لسرقة براءة اختراع