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503 مليون دولار غرامة " أبل" لسرقة براءة اختراع

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 01-11-2020 11:01 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت هيئة محلفين في تكساس حكم علي شبكة " أبل " بدفع 503 مليون دولار غرامة بتهمة انتهاكها تكنولوجيا الشبكة الخاصة الافتراضية الحاصلة علي براءة اختراع من قبل شركة أمن البرمجيات " فيرنت إكس " .
وحسب وثائق المحكمة فقد تناولت القضية بين الشركتين مسألة أمن نقل البيانات في أجهزة " أيفون " و " آيباد " و " آيبود تاتش " .
و قالت " أبل " ردا علي الحكم " نشكر الهيئة ولكنا سنقدم استئناف لأن القضية استمرت أكثر من عقد مع براءة اختراع لا علاقة لها بالعمليات الأساسية لمنتجاتنا التي وجد مكتب براءات الاختراع أنها غير صالحة " .
علي الجانب الآخر أكدت " فيرنت إكس " أن " أبل " تستخدم تقنيتها الحاصلة علي براءة اختراع .
 

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