سلمى الشيمي «فتاة الهرم» تفاجئ الجميع بجلسة تصوير جريئة

السبت، 12-12-2020
05:01 م
المصريون
فاجأت عارضة الأزياء سلمي الشيمي، المعروفة بـ"فتاة
الهرم" منذ ضجة فوتوسيشن هرم سقارة، الجميع بنشر جلسة تصوير
مثيرة جديدة عبر
حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وظهرت سلمي الشيمي في جلسة التصوير الحديثة، مرتدية فستان سواريه
جريئا يظهر قدمها فوق الركبة، وشعرها الطويل المنسدل على الكتفين، ومكياج كثيف.
وعلقت سلمي الشيمي على الصور: "لاموني كل اللي غاروا مني".
كانت الموديل سلمى الشيمى
أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها في جلسة تصوير
بمنطقة سقارة الأثرية، تم تداولها بشكل
كبير في الأيام الماضية، حيث واجهت العديد من الانتقادات والإشادات بجمالها من قبل
رواد التواصل الاجتماعي.
وخضعت للتحقيق في النيابة العامة بتهمة التصوير في منطقة أثرية دون
الحصول على إذن، وأخلت النيابة سبيلها بكفالة 500 جنيه.