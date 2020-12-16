شيريهان تهدد بقتل نفسها لهذا السبب

الأربعاء، 16-12-2020
07:44 ص
خلود عادل
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو قديما للفنانة شيريهان
تتحدث فيه عن أكثر شيء ممكن أن يجعلها تقرر قتل نفسها.
وقالت في حوار لها: كنت أقارن بين الفوازير التي أقدمها وبين تلك التي تقدمها نيللي ويقدمها الفنان سمير غانم
وأبحث عما أعجب المشاهد وما لم يعجبه لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تؤدي لنجاح أي عمل.
وأضافت: سمعت أن أزمة المرور كان يتم حلها عند عرض الفوازير الخاصة بي ولو كان الأمر كذلك فأنا على استعداد للعودة لتقديم الفوازير.
وتابعت: لازم أرجع بحاجة أعلى تقعد المشاهد ، مينفعش بعد ما يشوف أول يوم يقفل وينزل ويقول سجلوها لي أنا ممكن أقتل نفسي لو متفرج سجل حلقة ورجع بالليل شافها هموت نفسي.