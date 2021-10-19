الثلاثاء، 19-10-2021
09:00 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت الفنانة الأردنية، صبا مبارك
أن حضورها إلي مهرجان الجونة
في دورته
الخامسة، كان" اسبشيال "، فهو من المرات القليلة التي قدمت فيها فيلمان
في مهرجان واحد، لافتة إلي أن عرض فيلم " أميرة" هو العرض الأول له بعد
عرضه في المنطقة العربية، مؤكدة أن مهرجان الجونة
يتمتع بسمعة جيد بين المهرجانات
العالمية.
وتحدثت صبا عن فيلميها المشاركين في المهرجان" أميرة " و "عرنوس
"
، في لقائها مع لميس الحديديص في برنامج" كلمة أخيرة"، قائلة:" بالرغم كم أنها تحب تمثيل الأدوار البسيطة إلا
أنها تناولت القضايا الإنسانية لنشر التوعية في الفيلمين.
وأشارت إلي أن فيلم " أميرة" يتحدث عن البحث عن هوية الفتاة،
ويتناول القضية الفلسطينية بشكل إنساني و مؤثر، ولفتت إلي أن الفيلم لاقي نجاح
كبير في مهرجان" فينيسا" و أحبه المشاهدين وتعاطفوا معه .