رانيا يوسف تثير ضجة علي مواقع التواصل بفستان أسود في مهرجان الجونة

الإثنين، 18-10-2021
09:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة رانيا يوسف
ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بفستان أسود
ظهرت به في مهرجان الجونة
السينمائي.
وظهرت رانيا يوسف
علي الريد كاربت في اليوم الرابع من مهرجان الجونة
السينمائي، وهي ترتدي فستان أسود اللون مكشوف الصدر، و اكتفت بمكياج بسيط و تسريحة
شعر بسيطة، كما حرصت العديد من الفنانات علي ارتداء فساتين باللون الأسود في رابع أيام المهرجان.
جدير بالذكر أن مهرجان الجونة
السينمائي الدولي، أنطلق في دورته الـ 51 في
الجونة
بالغردقة .
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