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بدون حمالة.. فستان نجلاء بدر يثير ضجة في مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
Native
الجمعة، 15-10-2021 01:41 م متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة نجلاء بدر ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل مهرجان الجونة السينمائي.
و ظهرت الفنان نجلاء بدر بفستان أسود بفتحة ساق جريئة و مكشوف من أعلي بصورة غريبة.
وعلق بعض معجبي الفنانة نجلاء بدر علي الصورة، وقالت بعض التعليقات:" لو الفنانة نجلاء بدر بتشوف كلامي أنا عن نفسي احب أقولها أنها فنانة كبيرة وموهوبة و كمان محبوبة جدا و مش محتاجة النوع الغريبمن اللبس ده علشان تلفت النظر ليها أو تكون تريند"، وقالت آخري" إيه الفتسان اللي لابساه نجلاء بدر ده".
 شاهد الصورة..



 

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