بدون حمالة.. فستان نجلاء بدر يثير ضجة في مهرجان الجونة

الجمعة، 15-10-2021
01:41 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة نجلاء
بدر ضجة علي مواقع التواصل
الاجتماعي بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل مهرجان
الجونة السينمائي.
و ظهرت الفنان نجلاء
بدر بفستان أسود بفتحة ساق جريئة و مكشوف من أعلي بصورة غريبة.
وعلق بعض معجبي
الفنانة نجلاء بدر
علي الصورة، وقالت بعض التعليقات:" لو الفنانة نجلاء بدر
بتشوف كلامي أنا عن نفسي احب أقولها أنها فنانة كبيرة وموهوبة و كمان محبوبة جدا و
مش محتاجة النوع الغريبمن اللبس ده علشان تلفت النظر ليها أو تكون تريند"،
وقالت آخري" إيه الفتسان اللي لابساه نجلاء بدر
ده".
شاهد الصورة..