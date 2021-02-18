الخميس، 18-02-2021
09:12 ص
المصريون
كشف رجل الأعمال سالم هيكل
تفاصيل علاقته بزوجته الفنانة الشهيرة.
وقال هيكل أثناء استضافته مع زوجته الفنانة بشرى إنه كان يعرفها منذ كانا أطفال.
وأضاف: وأنا عندي 13 سنة قولت لها إني بحبها وقالت لي (أوك) ثم بعد فترة أبلغتني أنها كشفت عند الطبيب وأخبرها بإصابتها بمشكلة في القلب ولن تتزوج مطلقا.
واستدرك: التشخيص كان خاطئا وبشرى سافرت للخارج وعندما عادت فوجئت بها تبلغني أنها ارتبطت بشخص آخر ثم بعد ذلك اكتشفت حقيقة مرضها.
وتابع: والآن بعد سنوات وكل منا ذهب لحال سبيله عدنا و تزوجنا.
واشتهرت بشرى من خلال عدة أعمال مثل "وش إجرام" و "عن العشق والهوى".