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مصادر طبية تكشف عن مفاجأة حدثت لـ دلال عبد العزيز بعد وفاة سمير غانم مباشرة

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مصادر طبية تكشف عن مفاجأة حدثت لـ دلال عبد العزيز بعد وفاة سمير غانم مباشرة
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السبت، 22-05-2021 07:15 ص أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر طبية عن تطورات مثيرة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وقالت المصادر إن الأسرة رفضت إخبار دلال بوفاة زوجها سمير غانم خوفا من تدهور وضعها الصحي.

وأوضحت المصادر أن حالة دلال بدأت في التحسن بشكل تدريجي خلال الساعات الماضية وهو التحسن الذي وصفه الأطباء بأنه التحسن "الأهم" في حالتها الصحية منذ 10 أيام كاملة.

وأكدت المصادر أن أطباء المناعة حذروا الأسرة من إبلاغ دلال عبد العزيز بالخبر لأن هذا سيؤثر على حالتها النفسية وبالتالي سيؤثر على جهاز المناعة الخاص بها.
 

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