بعد أنباء توقف أجهزة جسده ودخوله في غيبوبة .. رضوان يفجر مفاجأة عن حالة سمير غانم

الإثنين، 10-05-2021
06:13 ص
أحمد عادل شعبان
نفى الإعلامي رامي رضوان
- صهر الفنان سمير غانم
- ما تردد عن دخول الأخير في غيبوبة وتوقف أجهزة جسده.
وقال رضوان في تدوينة عبر "فيس بوك": أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم
والأستاذة دلال
عبدالعزيز غير صحيح.. والسادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم
اتقوا الله.. مش كده.
وأضاف: الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن
والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم.. لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على
حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية
أسرهم.
وأضاف رامي رضوان
: لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما.