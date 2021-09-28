حقيقة وفاة منة فضالى ووالدتها في حريق

الثلاثاء، 28-09-2021
08:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكدت الفنانة منة فضالي
أن الأبناء التي تداولها علي بعض المواقع الإخبارية
و مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاتها هي و والدتها
في حريق غير صحيحة.
وقال منة فضالي
علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي: " الحمدلله قدر الله
وما شاء فعل، كنا حنموت المطبخ ولع باللي فيه، وأمي ايديها اتحرقت الحمد لله الحمد
لله".
جدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي
انهت تصوير فيلم
" روحي لك "، ويشاركها البطولة الفنان أحمد عبد العزيز و الفنان إيهاب
فهمي و الفنانة مروة عبد المنعم و الفنان شريف باهر .