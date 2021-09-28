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حقيقة وفاة منة فضالى ووالدتها في حريق

منة فضالي و والدتها
منة فضالي و والدتها
Native
الثلاثاء، 28-09-2021 08:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت الفنانة منة فضالي أن الأبناء التي تداولها علي بعض المواقع الإخبارية و مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاتها هي و والدتها في حريق غير صحيحة.
وقال منة فضالي علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي: " الحمدلله قدر الله وما شاء فعل، كنا حنموت المطبخ ولع باللي فيه، وأمي ايديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله".
جدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي انهت تصوير فيلم " روحي لك "، ويشاركها البطولة الفنان أحمد عبد العزيز و الفنان إيهاب فهمي و الفنانة مروة عبد المنعم و الفنان شريف باهر .
 

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