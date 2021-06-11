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تسجيل أربعة أيقونات وثلاثة منابر في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

اثار اسلامية
اثار اسلامية
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الجمعة، 11-06-2021 06:48 م متابعات- أمينة عبد العال
سجل المجلس الأعلى للآثار أربعة أيقونات من القرن ١٩ بدير الملاك غبريال بمحافظة الفيوم، وثلاثة منابر إسلامية بمحافظة الغربية، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن هذا التسجيل جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وفقا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مشيرًا إلى أن الأيقونات التي تم تسجيلها تصور عدد من الموضوعات الدينية ومنها: البشارة وحياة السيد المسيح والسيدة العذراء مريم، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أما المنابر فهي من مسجد العدوي، ومسجد المغربي، ومسجد ابن عطاء الله السكندري، وجميعها مصنوعة من الخشب وتتكون من صدر به باب المقدم، وريشتين يعلوهما درابزين وبابي روضة وجلسة خطيب يعلوها جوسق يتوجه قبة.
 

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