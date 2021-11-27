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بسبب كلب.. شيرين رضا تهاجم سيدة في أحد شوارع الإسكندرية

شيرين رضا
شيرين رضا
Native
Teads
السبت، 27-11-2021 08:58 ص متابعات- أمينة عبد العال
هاجمت الفنانة شيرين رضا سيدة من الإسكندرية لتركها كلبها في أحد الأسواق بالمحافظة.
و قالت الفنانة شيرين رضا علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل:" واحدة في إسكندرية عديمة الرحمة والإنسانية راحت عند سوق السّمك ورمت الكلب بتاعها اللي ايده مقطوعة يا ترى الست دي بتعمل إيه في ولادها أو أهلها؟؟ أصل الرحمة لا تتجزأ، مضيفة، يا تكون رحيم علي الكل أو معندكش أي إحساس بالندم أو المسؤولية، يا ربي شوية رحمة في قلوب الناس".
جدير بالذكر أن صورة انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تترك كلبها المريض بأحد الأسواق في محافظة الإسكندرية.
 

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