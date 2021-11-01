آخر تطورات دعوي نزار فارس ضد رانيا يوسف

الإثنين، 01-11-2021
08:48 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أحالت المحكمة الاقتصادية الدعوي المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس
ضد الفنانة رانيا يوسف
إلي الخبراء للبث فيها.
و طالب نزار في دعواه مبلغ 5 مليون جنيه تدفعه الفنانة رانيا يوسف
كتعويض
له، بعد اتهامه لها بالسب والقذف أثناء استضافته لها في برنامج "
الفراس".
جدير بالذكر أن الإعلامي العراقي نزار الفارس
طلب تعويض 5 مليون جنيه من
الفنانة رانيا يوسف
، لما بدر منها علي مواقع التواصل
الاجتماعي متهما إياها بسبه
وقذفه بعبارات غير لائقة.أحالت المحكمة الاقتصادية الدعوي المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس
ضد الفنانة رانيا يوسف
إلي الخبراء للبث فيها.
و طالب نزار في دعواه مبلغ 5 مليون جنيه تدفعه الفنانة رانيا يوسف
كتعويض
له، بعد اتهامه لها بالسب والقذف أثناء استضافته لها في برنامج "
الفراس".
جدير بالذكر أن الإعلامي العراقي نزار الفارس
طلب تعويض 5 مليون جنيه من
الفنانة رانيا يوسف
، لما بدر منها علي مواقع التواصل
الاجتماعي متهما إياها بسبه
وقذفه بعبارات غير لائقة.