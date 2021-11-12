الجمعة، 12-11-2021
02:15 م
متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الفنانة فيفي عبده
ضجة علي مواقع التواصل
الاجتماعي بعد تصريحاتها عن
" الرجالة"، حيث أكدت أنها تحب الأصدقاء
الرجال، مما أثار صجة علي مواقع التواصل
.
وأضافت فيفي عبده
في تصريحات صحفية إلي أنها تمتاز بكاريزما خاصة وخفة دم و
أنها تحب الهزار دائما، مضيفة :" "النكد منيل بستين
نيلة وبيكبر ويعجز ويجيب المرض، وحتى لو شخص متضايق يروح لصاحبة تفرفشه، وأنا بحب الأصحاب
الرجالة مش الستات" ، مرجعة السبب في ذلك إلى أن الصديقات الإناث يمكن أن يحبونها
ومن ثم يتغيرن عليها بشكل مفاجئ.
و لفتت الفنانة فيفي عبده
إلى أن صداقة الرجالة على العكس،
لذلك تحب التحدث معهم عن مشاكلها، مضيفة أنها تحب الزمن القديم، قبل ظهور الهاتف الجوال
الذي جعل الأسر «مفككة»، على حد وصفها، مشيرة إلي أنها تحب الرقص و«يسري في دمها»،
قائلة «أنا بسمع المزيكا بحس أني عايشة وأكون فرحانة ومبسوطة، كنا نقول زمان الكتاب
يكتبون كلمات حلوة، ودلوقتي في أغان جميلة».