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بالصور.. سر تواجد بطل "المؤسس عثمان" في الأهرامات

بالصور.. سر تواجد بطل "المؤسس عثمان" في الأهرامات

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الممثل التركي
الثلاثاء، 29-08-2023 10:10 ص


يتواجد النجم التركي الشهير بوراك أوزجيفيت في مصر، خلال زيارة حرص على توثيقها عبر "إنستغرام".

ونشر بوراك أوزجيفيت بطل مسلسل "المؤسس عثمان"، مجموعة صور عبر حسابه، بخلاف اللقطات التي شاركها عبر خاصية "ستوري".

وظهر "بوراك" في أوائل صوره أمام أهرامات الجيزة، وعلق بقوله :"يوم التصوير".

وأفادت تقارير محلية بأن وجود النجم التركي في مصر، سببه تصوير إعلان دعائي لإحدى الشركات.

يُشار إلى أن "بوراك" بدأ تصوير الجزء الخامس من مسلسل "المؤسس عثمان".

ومن المتوقع عرض الجزء الخامس من العمل خلال الأشهر القادمة.




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