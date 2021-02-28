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ابنة الفنان يوسف شعبان تكشف آخر تطورات حالته الصحية

يوسف شعبان
يوسف شعبان
 
الأحد، 28-02-2021 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
نشرت زينب ابنة الفنان يوسف شعبان مقطع فيديو توضح فيه الحالة الصحية لوالدها نافية الشائعات التي تم تداولها عن تدهور حالته الصحية و أنه علي جهاز التنفس الصناعي ، مؤكدة أن حالة والدها مستقرة .
 وتسببت في حالة من الارتباك مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور بسبب  تضارب أقوالها في أكثر من لقاء إعلامي إلي جانب حديثها باللغة الكويتية ، حسبما نشرت " مصراوي " .
يذكر أن زينب هي ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية  .
 

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