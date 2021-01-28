إيمان العاصي تفاجيء الجمهور بإطلالة جريئة بالمايوه

الخميس، 28-01-2021
11:19 ص
المصريون
فاجأت الفنانة إيمان العاصي
، الجمهور عبر صفحتها على
موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر صورة جريئة
مرتدية
"المايوه
" رغم البرد.
وظهرت إيمان العاصي
مرتدية مايو باللون الأسود، وظهرت على مركب صغيرة في البحر، مما لفت
انتباه متابعيها.
وبينما أشاد متابعيها بجمالها، انتقدها آخرون متسائلين
عن ارتدائها مايوه
في "عز البرد".
يُذكر أن إيمان العاصي
اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة
الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهونة بطبيعة الدور وهل هو مناسب
لها أم لا.
وقالت إنها تختار الأعمال التي تقدمها بناءً على قصة العمل
المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع
البطولة المطلقة في حساباتها.