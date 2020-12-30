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بالصور.. أميرة شرابي تفاجئ الجميع بخلع الحجاب

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أميرة شرابي
 
الأربعاء، 30-12-2020 11:40 ص المصريون

فاجأت الفنانة الجزائرية أميرة شرابي، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخلع الحجاب مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من ارتدائه.
ونشرت الفنانة التي شاركت في العديد من الأعمال الفنية بمصر، صور لها تظهر من دون الحجاب، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد قرار ارتداء الحجاب قبل 3 أشهر، حيث نشرت وقتها صورتها بالحجاب، وعلّقت بالقول :"اللهم الثبات"، فاجأت الممثلة الجمهور بخلعها الحجاب.
ونشرت الشرابي عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة، صوراً لها ظهرت فيها بدون حجاب.
شرابي هي ممثلة جزائرية إلتحقت بالمعهد العالي للموسيقى في الجزائر، وكانت بدايتها الفنية من خلال السينما عبر فيلم "الأكاديمية" الذي لفت الأنظار إلى موهبتها التمثيلية والغنائية، إذ تم اختيار مجموعة من المواهب الشابة للمشاركة في الأعمال الفنية بمصر، وكانت ضمن الوجوه المختارة فشاركت في بطولة فيلم بعنوان "إلا خمسة"، إخراج هشام علي عبد الخالق، وفيلم بعنوان "تسعة" من إخراج إيهاب راضي كما شاركت في مسلسل "العملية ميسي" للفنان أحمد حلمي، ومسلسلي "اختيار اجباري" و"ليالينا".




 

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