فنانة شهيرة تصاب بكورونا وتدخل في حالة حرجة

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السبت، 16-01-2021 04:53 م أحمد سالم
نشرت الفنانة اللبنانية عبير نعمة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 


وقالت عبير : ""للأسف نتيجة فحص الكورونا طلعت إيجابية.. الموضوع مش مزحة والعوارض صعبة كتير.. بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن..".


وكانت كشفت عبير نعمة، عن رأيها فى الأغانى الوطنية، قائلة :"الأغانى الوطنية هى إنتماء للوطن والفكرة والمبدأ".


وتابعت نعمة خلال حوارها مع الفنان هشام عباس مقدم برنامج "شريط كوكتيل" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"بابا فنان وأتذوق الفن منذ نعومة أظافرى".


ولفتت إلى أنها متخصصة فى الموسيقي الكلاسيك وتعشق الأغانى القديمة.


وأوضحت "المطربين المفضلين بالنسبة لي داخل مصر هما عبدالوهاب وعبدالحليم وكنت دائما بسمعهم ولم أكن العب معظم الوقت"..


وأشارت إلى أنها تربيت على الأغانى المصرية ومن ثم أغانى فيروز، مضيفة:"تعلقت بالموسيقار الكبير القصبجي".
 

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