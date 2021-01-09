دينا راغب تنشر فيديو جريء لـ بسمة بوسيل

السبت، 09-01-2021
11:39 ص
نشرت خبيرة التجميل دينا راغب، فيديو جريء للفنان
ة
المغربية مصممة الأزياء بسمة بوسيل
، زوجة الفنان تامر حسني
، أثناء عمل " ميك
آب" لها، وظهرت مرتدية فستان جريء يظهر بطنها.
ولفتت زوجة تامر حسني
الأنظار بجمالها وأناقتها، عبر
الفيديو الذي نشرته خبيرة التجميل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي
"إنستجرام"، حيث ارتدت فستانا مصنوع من القماش الستان، يظهر أجزاء من
بطنها، واعتمدت على مكياج يبرز أنوثتها.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر حسني
على خصلات
شعرها الانسيابي المنسدلة، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا ومميزا
مرتكزا على الألوان الوردية والمتناسقة مع لون إطلالتها.