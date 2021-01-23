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إصابة الفنان عادل إمام بفيروس " كورونا".. هذه الحقيقة

عادل إمام
عادل إمام
 
السبت، 23-01-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة الفنان عادل إمام بفيروس " كورونا" المستجد .
و علقت بعض المصادر المقربة منه في تصريحات صحفية لـ " الوطن " بأن هذه الأنباء شائعات ولا أساس لها من الصحة ، لافتة إلي أنه منذ بدء ظهور الفيروس وهو يتجنب التجمعات ويميل إلي العزلة و لا يزوره في منزله إلا أبنائه و أحفاده.
وكان تغيب الفنان الكبير عن حضور جنازة بعض الفنانين ومنهم صديقه الفنان الراحل هادي الجيار كانت سبب كبير وراء هذه الشائعات .جدير بالذكر أن أعمال الفنان عادل إمام كانت مسلسل " فلانتينو " في رمضان 2020 وهو من تأليف أيمن بهجت قمر و إخراج رامي الإمام وبطولة دلال عبد العزيز وسمير صبري و داليا البحيري .  
 

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