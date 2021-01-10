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معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل هادي الجيار

الفنان الراحل هادي الجيار
الفنان الراحل هادي الجيار
 
الأحد، 10-01-2021 09:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
توفي الفنان هادي الجيار في الساعات الأولي من صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس " كورونا" المستجد .
و دخل الراحل مستشفي الهرم الأيام الماضية بعد تأكد إصابته بالفيروس، وتدهورت حالت الصحية لتنتهي بوفاته صباح اليوم .
 ومن أبرز المعلومات عن الفنان الراحل والتي لا يعرفها الكثير عنه :
من مواليد 16 يوليو  عام 1955 .
تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية .
 من أبرز أدواره " لطفي" في مسرحية المشاغبين وكان أجره 15 جنيه في الشهر  وفي العام التالي أصبح 20 جنيه ، و بالرغم من استمراره في أداء المسرحية إلا أنه تقدم باعتذار مكتوب للفنان عبد المنعم مدبولي وقال فيها أنه لا يعرف كيف يتصرف معهم خاصة مع كثرة الأفيهات التي يلقيها أبطال العمل ، إلا أن مدبولي رفض وطلب منه الاستمرار و التعلم و المحاولة فأقتنع و تراجع عن قراره ، حسبما نشرت " مصراوي " .
وقال في لقاء له ببرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" " أكتوبر 2016 " ،  أن سر عدم تعاونه مع أبطال "مدرسة المشاغبين" مرة أخرى: "والله العظيم ما أعرف السبب، ولا السؤال ده خطر في بالي قبل كده، كواليسنا كانت كويسة جدا، لكن فعلا معرفش السبب". شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية المهمة، ومنها: "المال والبنون، الراية البيضا، أبناء ولكن، النوارس والصقور، الوجه الآخر، وسادسهم الشيطان، ثورة الحريم، العصيان" وغيرها.
و شارك في المسرح بـ : "أحلام ياسمين" و"لما قالوا دا ولد" وغيرها، أما في السينما "ثم تشرق الشمس، احترس عصابة النساء، رحلة المشاغبين" وغيرها.
وكان آخر فيلم له عام 2016 من خلال فيلم "صابر جوجل" مع محمد رجب، أما آخر ظهور له في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي وريم مصطفى عام 2020.
 

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