الثلاثاء، 12-01-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت حديقة سان دييجو إصابة 3 من الغوريلا
بفيروس " كورونا
"
لتكون أول إصابات للرئيسيات من بين الحيوانات آخري غير المنك
والنمور
.
و صرح حاكم ولاية كاليفورنيا ،جافين نيوسوم ، أن اثنين من الغوريلا
ثبتت
إصابتهما بالفيروس و الغوريلا
الثالثة ظهرت عليها الأعراض ، فيما أشارت المديرة
التنفيذية لحديقة الحيوان ، ليزا بيترسون ، أن 8 غوريلات تعيش معها يعتقد أنها
أصيبت هي الآخري و البعض منها بدأ في السعال ،حسبما نشرت وكالة
"أسوشيتدبرس" .
و أشار المسئولين بالحديقة أن العدوى انتقلت إليهم من أحد الموظفين الذين
لم تظهر عليهم أعراض المرض ، والذي ثبتت لاحقا إصابته بالفيروس " ، لافتين
إلي أن الغوريلا
تبدو بحالة جيدة وهم مازالوا في الحجر الصحي ويأكلون ويشربون معا
.