ابنة هادي الجيار تكشف أغرب ما فعله والدها عندها علِم أنه مصاب بكورونا قبل وفاته بأيام

السبت، 16-01-2021
07:44 ص
خلود عادل
كشفت بسنت - ابنة الفنان الراحل هادي الجيار
- تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها قبل وفاته.
وقالت في لقاء مع برنامج "مساء DMC " : كان والدي يعاني مشكلة في التنفس بعد عملية جراحية أجراها .. وقبل الوفاة أصيب بدور برد طبيعي وبدأ يتعافى ولم تظهر عليه أعراض الكورونا
.
وأضافت: بدأ التنفس يقل لديه ولم يكن يريد الذهاب للمستشفى لأنه كان خائفا.
وتابعت: بعدها بـ 4 أيام أجرينا التحاليل والفحوصات وتبين إصابته بفيروس كورونا
.. وعندنا أخبروه بأمر إصابته فقد أعصابه وانفعل وساءت حالته وهناك مخرج اتصل به لكي يعرض عليه أحد الأعمال لكنه اعتذر.