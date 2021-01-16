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ابنة هادي الجيار تكشف أغرب ما فعله والدها عندها علِم أنه مصاب بكورونا قبل وفاته بأيام

هادي الجيار
ابنة هادي الجيار تكشف أغرب ما فعله والدها عندها علِم أنه مصاب بكورونا قبل وفاته بأيام
 
السبت، 16-01-2021 07:44 ص خلود عادل
كشفت بسنت - ابنة الفنان الراحل هادي الجيار - تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها قبل وفاته.

وقالت في لقاء مع برنامج "مساء DMC " : كان والدي يعاني مشكلة في التنفس بعد عملية جراحية أجراها .. وقبل الوفاة أصيب بدور برد طبيعي وبدأ يتعافى ولم تظهر عليه أعراض الكورونا.

وأضافت: بدأ التنفس يقل لديه ولم يكن يريد الذهاب للمستشفى لأنه كان خائفا.

وتابعت: بعدها بـ 4 أيام أجرينا التحاليل والفحوصات وتبين إصابته بفيروس كورونا .. وعندنا أخبروه بأمر إصابته فقد أعصابه وانفعل وساءت حالته وهناك مخرج اتصل به لكي يعرض عليه أحد الأعمال لكنه اعتذر.
 

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