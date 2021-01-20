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أمين يهاجم دينا الشربيني بعد تصريحاتها المثيرة عقب الانفصال عن الهضبة: اوعي تقولي كدا تاني

تامر أمين
أمين يهاجم دينا الشربيني بعد تصريحاتها المثيرة عقب الانفصال عن الهضبة: اوعي تقولي كدا تاني
 
الأربعاء، 20-01-2021 08:08 ص خلود عادل
شن الإعلامي تامر أمين هجوما شرسا على الفنانة دينا الشربيني بعد تصريحاتها التي أطلقتها أمس عقب الانفصال عن الفنان عمرو دياب.

وقال "أمين" في برنامجه "آخر النهار": الأخبار المؤكدة أنه حدث انفصال الفترة الماضية بين الفنانة دينا الشربيني والنجم عمرو دياب وتدخل الكثيرون لحل الخلاف لكنهم فشلوا.

وأضاف: اتصدمت لما سمعت اللي قالته دينا الشربيني عن عمرو دياب لأنه لا يصح أولا أن يصدر من سيدة عن شخص كان زوجها .. خلاص إذا تم الانفصال شكرا .. يجب الحديث بشكل لائق عنه وهو كمان يتكلم بشكل لائق عنك.

وتابع: دينا قالت عندنا في مصر للأسف، يُظهر الواحد – تقصد الرجل – أثناء فترة
الخطوبة أو التعارف الأولى أحلى ما فيه، وأنه ملاك وجميل وليس فيه غلطة،
وبمجرد حدوث الارتباط يظهر على حقيقته، ويظهر حب الامتلاك وتظهر صفاته
السيئة.

واستدرك: مش هدخل إذا كان الكلام دا صح ولا غلط لأن دي أسرار بيوت بس بقول لدينا الشربيني ميصحش ومتتكلميش عن علاقتك بعمرو دياب مرة تانية .. ولو اتسألتي قولي إن عمرو دياب نجم كبير وحصل اختلاف بينكم وانتهى الأمر.
 

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