الكشف عن الأمنية التي فشل هادي الجيار في تحقيقها قبل وفاته

الأحد، 10-01-2021
07:42 ص
أحمد عادل شعبان
حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني في مصر بعد إعلان وفاة الفنان هادي الجيار
عن عمر يناهز 71 سنة متأثرا بفيروس كورونا.
وأعلن الفنان هادي الجيار
في لقاء سابق أنه كان يتمنى تجسيد عمل يبرز تضحيات رجال الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة.
وأشار إلى أن هناك الكثير من التضحيات التي قدمها أفراد في الجيش المصري بحرب أكتوبر تصبح مصدرا للإلهام.
وأكد أنه تمنى تجسيد شخصية الرئيس المصري الراحل محمد نجيب و رجل الاقتصاد طلعت حرب لتعريف الأجيال الجديدة بما قدمته هذه الشخصيات.